Parlamentul European va dezbate o Rezolutie privind Revolutia romana din decembrie 1989

La 30 de ani de la caderea violenta a regimului comunist in Romania, Parlamentul European va dezbate, in sesiune plenara, o Rezolutie privind comemorarea celor trei decenii de la Revolutia romana din Decembrie 1989, care a dus la violente si crime ai caror autori inca nu au platit, iar adevarul complet inca e necunoscut victimelor si societatii romane, in general.