Parteneriatul Chirica - Alexe va fi de mare succes; un tren are nevoie de doua locomotive, spune Rareș Bogdan

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a exprimat, sâmbătă, convingerea că tandemul Mihai Chirica - Costel Alexe, va avea succes la alegerile locale, la conducerea primăriei Iaşi şi a Consiliului Judeţean, potrivit Agerpres.

"La Iaşi oraşul arată foarte bine şi se vede mâna unui primar priceput şi foarte preocupat de soarta oraşului şi a cetăţenilor, şi se vede asta şi în sondajele de opinie. Nu acelaşi lucru se poate spune despre judeţ. (...) Acest parteneriat Mihai Chirica - Costel Alexe sunt convins că va fi unul de mare succes. Judeţul are foarte multe nevoi. (...) Sunt convins că Iaşiul va fi o locomotivă, nu doar oraşul ci şi judeţul, şi va reuşi să tragă după el şi Neamţul, Vasluiul, Botoşaniul (...) Vom reuşi să implementăm un model liberal de dezvoltare în toată România", a declarat Rareş Bogdan, într-o conferinţă de presă.El a precizat că Mihai Chirica "nu este doar o locomotivă pentru organizaţia PNL Iaşi, ci este un exemplu pentru primarii din Moldova şi nu numai". Prim-vicepreşedintele liberal a declarat totodată că pentru a rezista la un drum lung "un tren are nevoie de două locomotive", motiv pentru care e nevoie de un parteneriat solid între Primărie şi Consiliul Judeţean.

"Un tren, ca să reziste atunci când are un drum lung de făcut, are nevoie de două locomotive. Nu rezistă o singură locomotivă. De obicei e o locomotivă care o sprijină pe cealaltă când trenul este cu vagoane foarte multe. Noi avem un tren cu multe vagoane, pentru că vom avea mulţi primari care trebuie sprijiniţi, şi un tren cu multe proiecte. Doar ce am auzit eu de la Mihai (Chirica - n.r.) şi de la Costel (Alexe -n.r.) înseamnă ambiţie extraordinară", a declarat eurodeputatul Rareş Bogdan.



La rândul său, Costel Alexe, candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, a spus că, alături de Primăria Iaşi, în viitorii 4 ani doreşte să atragă foarte multe fonduri europene şi guvernamentale.



"Conceptul de facem echipă pentru Iaşi nu e doar slogan de campanie. Din nefericire este o restanţă socială şi arată cât de mult a pierdut Iaşiul în ultimii 30 de ani. Tocmai asta a lipsit, nu am avut o echipă care să se bată pentru interesele Iaşiului. Uneori a lipsit viziunea pentru Iaşi, alteori ne-au lipsit fondurile, dar de cele mai multe ori ne-a lipsit echipa. Am elaborat un program amplu, strategic, nu am neglijat nimic, nu am suprasolicitat nimic, nu am promis lucruri pe care nu le putem face. Ceea ce mi-am asumat şi eu şi Mihai Chirica este că în următorii patru ani vom avea cele mai multe fonduri atrase vreodată în judeţul nostru, fie că vorbim de fonduri guvernamentale, fie că vorbim de fonduri europene. Sunt convins că următorii patru ani vor însemna patru ani de investiţii majore în judeţul nostru", a declarat Alexe.