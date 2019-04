Participa la o sedinta foto cand a observat ce facea un barbat uitandu-se la ea. Cum a reactionat luptatoarea MMA - FOTO

Joyce Vieira2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joyce Vieira, o luptatoare amatoare de MMA si model din Brazilia, a lovit un barbat care ar fi inceput sa se masturbeze in timp ce tanara participa la o sedinta foto pe o plaja, potrivit Mirror.co.uk. Incidentul s-a petrecut in orasul Cabo Frio. „Cand m-am uitat inspre el avea pantalonii scurti dati jos si statea pe un drum pe unde oamenii trec tot timpul, inclusiv copii”, a declarat Vieira, citata de contul Fanáticos del MMA GT de pe Twitter. Ea este Ancuta! Poveste de viata desprinsa din filme! Lupta sa isi salveze viata! Haideti, impreuna, sa luptam alaturi de ea! Afla cum poti dona Tanara de 27 de ani a raportat incidentul la politie. Oamenii legii l-au retinut, in acest caz ...