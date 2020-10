Participanții mitingului pro-Trump din New York au fost batuți de radicali

Participanții la un miting pro-Trump din New York au fost bătuți de radicali în negru

Sute de mașini au participat la un convoi organizat de „Jews for Trump”

Mașinile au fost atacate cu ouă, vopsea și pietre. Poliția din NY caută acum făptașii

Un miting pașnic pro-Trump din New York a fost întrerupt de mai mulți radicali de stânga, care au atacat participanții, potrivit alephnews.ro.

Totul a început cu un convoi de sute de mașini, organizat de Evrei pentru Trump. Dar în Manhattan, vehiculele au fost atacate cu vopsea roșie și ouă, iar oamenii au fost împroșcați cu spray iritant.

Singura lor vină – îl susțin pe actualul președinte american. Poliția a trebuit să intervină să-i scape pe fanii lui Trump din pumnii susținătorilor ANTIFA.

Și pe drumul până în centrul metropolei, convoiul a fost lovit cu ouă și pietre. Poliția din New York îi caută acum pe făptași. Donald Trump este născut în New York, dar orașul și întreg statul sunt sub influența democraților.