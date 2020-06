Participantii la summitul sefilor de stat din G5 Sahel au convenit sa intensifice campania impotriva jihadistilor

Participanţii la summitul şefilor de stat din G5 Sahel au convenit marţi, la Nouakchott (Mauritania), să intensifice campania militară împotriva militanţilor islamişti din Sahel, în regiunea Africii de Vest, preşedintele francez Emmanuel Macron afirmând cu acest prilej că victoria asupra jihadiştilor este posibilă, transmite Reuters. Foto: (c) LUDOVIC MARIN POOL / EPA Atacurile jihadiştilor în regiunea Sahel s-au înmulţit în ultimii doi ani, în special în regiunea de frontieră dintre Niger, Burkina Faso şi Mali, cunoscută sub denumirea Liptako-Gourma, unde autorităţile locale au pierdut controlul. Mauritania a găzduit această întâlnire a liderilor celor cinci state din Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, Chad, toate foste colonii franceze), plus Franţa şi Spania, pentru a planifica strategiile viitoare în zona din sudul Saharei, unde din 2013 mii de soldaţi francezi sprijină ţările din regiune în combaterea insurgenţilor. Alţi lideri europeni au participat prin legătură video la conferinţă. Foto: (c) LUDOVIC MARIN POOL / EPA "Şefii de stat au subliniat necesitatea intensificării luptei pe toate fronturile de către forţele naţionale şi internaţionale împotriva grupărilor teroriste", se arată în comunicatul final al summitului. "Suntem cu toţii convinşi că victoria este posibilă în Sahel. Ne descurcăm acolo datorită eforturilor depuse în ultimele şase luni", a declarat preşedintele Macron la încheierea summitului. Înaintea reuniunii la nivel înalt, o declaraţie comună a ONU şi a unui grup de organizaţii de asistenţă pentru dezvoltare au prezentat o imagine sumbră a situaţiei de pe teren. "Situaţia de securitate din ţările Sahelului s-a deteriorat considerabil în ultimele luni. Conflictele care există în regiune au consecinţe umanitare fără precedent", conform acestei declaraţii comune. Foto: (c) LUDOVIC MARIN POOL / EPA Forţele comune conduse de cei 5.100 de soldaţi francezi au avut drept ţintă până în prezent gruparea regională afiliată organizaţiei Stat Islamic, concentrându-şi eforturile militare în regiunea Liptako-Gourma. Forţele franceze au anunţat în iunie că l-au ucis pe Abdelmalek Droukdel, comandantul Al Qaida din regiunea Africii de Nord. Acţiunile forţelor G-5 sunt însă limitate de absenţa finanţării, a echipamentelor şi a coordonării. Franţa a solicitat de mult timp creşterea asistenţei din partea aliaţilor săi europeni pentru acest tip de misiune, pe care o consideră esenţială pentru protejarea securităţii flancului sudic al Europei. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)