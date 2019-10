Participarea UAIC la cel mai mare targ educational european

UAIC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O delegatie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a participat la Helsinki, in perioada 24 – 27 septembrie, la conferinta si targul educational ale EAIE (European Association for International Education). Evenimentul, aflat la a 31-a editie, a reunit un numar-record de peste 6200 de participanti din 95 de tari – rectori, prorectori, directori de relatii internationale, reprezentanti de guverne, ai Comisiei Europene, directori de programe internationale etc. Pe parcursul evenimentului, delegatia Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a avut discutii cu participanti din 22 de tari, reprezentanti ai 55 de universitati – parteneri actuali sau in perspec ...