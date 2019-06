Participarea UAIC la Conferinta Anuala si Adunarea Generala a Grupului Coimbra

UAIC 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 4 – 8 iunie 2019, o delegatie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a participat la Conferinta Anuala si Adunarea Generala a Grupului Coimbra (CG), gazduite anul acesta de Universitatea din Cracovia, Polonia. La evenimentul de la Cracovia au participat peste 250 de reprezentanti din cele 39 de universitati membre ale Grupului Coimbra. Evenimentul a debutat cu o zi dedicata intalnirilor, in patru sesiuni de lucru succesive, ale celor 11 grupuri de lucru CG. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi este reprezentata in opt dintre acestea: Doctoral Studies (Prof. univ. dr. Adriana Zait), Education Innovation (Conf. univ. dr. Nicoleta Laura Popa), Life Scienc ...