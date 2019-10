Partida FC Voluntari-Chindia Targoviște se joaca luni de la ora 18.00, pe Stadionul Anghel Iordanescu

FC Voluntari va primi vizita celor de la Chindia Târgoviște, pe Stadionul "Anghel Iordănescu", într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Liga 1. Partida se dispută luni, de la ora 18:00, potrivit Mediafax.

Meciul găsește pe ambele formații în zona inferioară a clasamentului. FC Voluntari are șase înfrângeri consecutive în Liga 1, fiind ultima clasată, cu doar cinci puncte acumulate.

De partea cealaltă, Chindia Târgoviște este pe locul 11, cu 12 puncte, însă echipa lui Viorel Moldovan se află pe o pantă ascendentă, înregistrând două victorii în ultimele două runde, cu FC Botoșani, scor 3-0, și Astra Giurgiu, 1-0.

Ilfovenii și dâmbovițeni s-au mai întâlnit la barajul de menținere/promovare din sezonul 2017/2018. La acel moment, FC Voluntari, antrenată de Adrian Mutu, reușea să se mențină dramatic în Liga 1, după scorul de 1-1, la general (3-0, după loviturile de departajare).

La conferințele de presă premergătoare jocului, cei doi antrenori au anunțat că obiectivul este câștigarea celor trei puncte puse în joc.

"Nu e uşor pentru că am văzut şi meciul cu Clinceni, nu ne-a fost uşor, pentru că aceste echipe nou promovate au căpătat încredere. Sunt încrezător, după meciul cu Clinceni am făcut două meciuri bune. În fotbal nu mă sperie nimeni, e un meci de fotbal. Am analizat, echipa joacă bine, un 4-4-2. Ar fi bine ca noi să câştigăm aceste 3 puncte cu Târgovişte şi lucrurile se vor regla, sunt sigur", a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul lui FC Voluntari.

"Urmează un meci extrem de dificil, practic cel mai greu de până acum în Liga I. Întâlnim o echipă într-o situație disperată, în mare căutare de puncte. Ei vin după un joc de calitate cu Dinamo. Nu meritau sa piardă. Știu din experiența proprie ce înseamnă să fii într-o asemenea situație. I-am pus în garda pe băieți. Să nu credem că suntem liniștiți după ultimele rezultate, toate pozitive. Trebuie sa păstrăm aceeași concentrare și să facem tot posibilul să câștigăm și la Voluntari. Dorim să le mulțumim suporterilor pentru sprijin, îi așteptăm și luni în tribune", a spus și Viorel Moldovan, tehnicianul celor de la Chindia Târgoviște.