Partida Spania-Romania, din preliminariile EURO 2020, se disputa luni, de la ora 21:45

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Spania, luni, de la ora 21:45, pe Stadionul "Wanda Metropolitano, din Madrid, în ultimul joc din grupa F de calificare la EURO 2020. Înaintea acestui joc, tricolorii au ratat calificarea la turneu final din actualele preliminarii, potrivit Mediafax.

Vineri, România a pierdut meciul cu Suedia, disputat pe Arena Națională, scor 0-2, ratând astfel șansa de a se califica la turneul final din preliminarii. Astfel, miza meciului cu Spania este una destul de redusă. De asemenea, partida de la Madrid ar putea fi ultima pentru selecționerul Cosmin Contra, care a anunțat că înțelegerea sa cu Federația Română de Fotbal expiră în luna decembrie în cazul în care nu reușește să califice naționala la EURO 2020.

Potrivit FRF, Spania și România s-au întâlnit de 17 ori. Palmaresul este unul foarte echilibrat, spaniolii având 6 victorii, iar România 5. De asemenea, 6 partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul joc dintre cele două formații a avut loc pe 5 septembrie 2019, pe Arena Națională, meci pe care ibericii l-au câștigat cu scorul de 2-1.

Înaintea meciului cu Spania, Cosmin Contra a explicat că va avea o discuție cu oficialii Federației Române de Fotbal, după jocul de la Madrid, în care se va stabili dacă va continua sau la echipa națională.

”Am discutat cu preşedintele, dar nu am discutat dacă voi continua. L-am rugat să mă lase să pregătesc acest meci, apoi vom analiza câteva zile şi, probabil spre sfârşitul săptămânii viitoare, vom vorbi despre ce va fi pe viitor. Nu am luat nicio decizie, e important să ai timp de gândire, să analizezi la rece ce ai făcut. Dacă voi simţi că nu mai are rost să continui, nu voi mai continua.

Sunt foarte corect cu ce se întâmplă, sunt trei echipe cu care ne-am luptat la calificare şi contra cărora n-am reuşit nicio victorie. Principalul responsabil sunt eu, după meciul de mâine şi nişte zile de gândire voi lua o decizie. Realitatea crudă e că nu am câştigat niciun meci contra celor trei adversari. Au fost critici şi când mergea bine naţionala. Există o limită însă a bunului simţ, avem şi noi familii, părinţi care suferă, plâng””, a declarat Cosmin Contra la conferinţa de presă.

Din grupa F de calificare la EURO 2020, Spania și Suedia și-au asigurat prezența la turneu final. În cazul în care Norvegia obține un rezultat mai bun decât al României în ultima rundă, tricolorii vor încheia grupa pe locul 4.

Clasamentul grupei F, cu o rundă rămasă de disputat:

1. Spania - 23 de puncte

2. Suedia - 18 puncte

3. România - 14 puncte

4. Norvegia - 14 puncte

5. Insulele Feroe - 3 puncte

6. Malta - 3 puncte

Deşi nu mai poate obţine calificarea la EURO 2020 din preliminarii, tricolorii vor mai avea o şansă la barajul din Liga Naţiunilor, care presupune disputarea a două runde (semifinală şi finală) împotriva unui adversar care urmează să fie desemnat. Tragerea la sorţi pentru acest baraj va avea loc vineri, 22 noiembrie.