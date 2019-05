Partidele se acuza de fake news. Mesaj atribuit USR: "Trebuie create cozi artificiale" | FOTO

O persoana a decedat, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, iar alte 24 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Resita, din cauza fumului degajat in urma unui incendiu care a izbucnit duminica dimineata.

Consultantul politic Cozmin Guşă are un schimb de replici de la distanţă cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. După ce Guşă a afirmat că „adevăratul triunghi infracțional este Dragnea - Mazăre - șeful Elan Schwartzenberg, care astăzi este fugar", Schwartzenberg l-a ameninţat pe patronul Realitatea TV cu publicarea unor poze de la o partidă de vânătoare. Cozmin Guşă face o serie de dezvăluiri despre partida de vânătoare la care a participat alături de mai mulţi "grei".

Mai multi consilieri locali ieseni s-au aratat revoltati ieri, in timpul sedintei de plen, de situatia aparuta in cadrul festivalului de muzica Rock' n' Iasi, desfasurat la Casa de Cultura a Studentilor si finantat din fonduri publice.

Un barbat in varsta de 58 de ani, din Iasi, a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost implicat intr-un conflict violent. Dumitru C. s-a certat cu propriul frate, care a sarit la bataie si l-a lovit in repetate randuri, cu pumnii si picioarele.