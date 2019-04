Partidul Brexitului, favorit in alegerile europene

Nigel Farage google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul Brexitului (Brexit Party) al lui Nigel Farage este creditat ca favorit in Marea Britanie in vederea alegerilor europene, prevazute la 23 mai, potrivit unui sondaj, relateaza AFP. Faarage este creditat cu primul loc, cu 27% din intentiile de vot, devansand Partidul Laburist (22%), Partidul Conservator (15%) si Verzii (10%), potrivit unui sondaj de miercuri al Institutului YouGov, realizat in perioada 15-16 aprilie pe un numar de 1.855 de britanici. Frans Timmermans: Marea Britanie ar trebui "sa se calmeze" si sa renunte la Brexit In urma cu o saptamana, partidul lui Nigel Farage, un deputat european, se clasa pe locul trei, cu 15% din intentiile de vot. Insa era inaintea lansarii campa ...