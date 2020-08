Partidul care ii cere DEMISIA lui Marcel Vela: 'Romanii de rand iși ingroapa morții in condiții de necrezut, clanurile au parte de tratamente preferențiale'

După ce Traian Băsescu a spus că Ministerul de Interne nu este o ”instituţie de spectacol”, susţinând că ”elicoptere, poliţie şi jandarmerie călare, sute de mascaţi echipaţi de război au fost puşi să participe inutil la priveghiul interlopului înjunghiat pentru cămătărie”, pentru că ministrul Marcel Vela este ”avid de imagine cu orice preţ”, un partid îi cere demisia ministrului de Interne.

Partidul Ecologist Român consideră că Vela nu mai poate rămâne în fruntea MAI și acuză că interlopii beneficiază de protecția poliției. PER face referire și la evenimentele incredibile de la înmormântarea interlopului Emi Pian, unde poliția și jandarmeria au privit impasibile la încălcare legilor și a normelor sanitare.

Citește și: Șantajul dintre două videochatiste s-a terminat în instanță: ‘Știu ce faci, dragă fată norocoasă. Știu unde, știu pe ce site-uri, la ce studio’

”Domnule Vela, nu mai sunteți in măsură să cereți românilor să respecte legea! Dați-vă demisia!

In timp ce romanii de rând își îngroapă morții in condiții de necrezut, clanurile au parte de tratamente preferențiale. Mai mult, apar in spațiul public declarații halucinante privind “protecția” de care acestea beneficiază din partea poliției.

Citește și: Poliția și jandarmeria, mobilizare masivă la înmormântarea lui Emi Pian

Recentul caz arată analfabetismul funcțional al conducerii MAI, după modul in care a eșuat in gestionarea unei moment privat și dureros din viața unei familii. Numărul mare de persoane și lipsa măștilor de protectie au fost elementele permise pentru clan dar nu și pentru alți români. De ce poliția nu a intervenit atunci?

PER cere demisia ministrului Marcel Vela pentru neputința de a reda încrederea populatiei in Poliția Română, pentru suspiciunea existentei unui complot între MAI si clanuri, dar mai ales pentru continuarea acestor fraternități deplânse de foarte mulți români. Clanurile nu ar exista fără complicitatea poliției!”, se arată într-un comunicat al PER remis redacției STIRIPESURSE.RO.

Citește și: Câți bani făcea pe zi Emi Pian din cămătărie și ce se întâmpla cu cei care nu plăteau la timp .