Partidul din afara partidului - cui se adreseaza USR si care e miza definirii ideologice

In debutul unui an electoral cu miza majora, dupa un parcurs ambiguu la ultimele doua scrutine si intr-o zona de asteptare mai degraba a unei aliante consolidate cu PLUS si a unui plan concret de guvernare alternativa, Uniunea Salvati Romania (USR) isi anunta intentia de a-si asuma o ideologie clara si stricta - centru-dreapta modern, la intersectia liberalismului cu conservatorismul si ordoliberalismul. Cu cine vorbeste USR?