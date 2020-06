Partidul Ecologist Roman 'ataca' alegerile locale din Suceava cu doua nume cunoscute

După ce s-au întărit prin cooptarea unui fost ministru de Interne, ecologiştii se pregătesc de alegerile locale şi în judeţul Suceva. Partidul Ecologist Român continuă politica de creştere a notorietăţii şi a şanselor în alegeri prin activarea unor nume cunoscute, fie din politică, fie din mediul de afaceri şi de la vârful unor instituţii.

În judeţul Suceava, ecologiştii se bazează pe Cătălina Vartic, şefa Registrului Comerțului Suceava. Cătălina Vartic a fost fondator al UNPR Suceava, dar a demisionat din acest partid în 2016, pentru că avea o viziune diferită față de cea a conducerii centrale a acestui partid. În 2019, s-a alăturat proiectului Pro România, însă în ianuarie 2020 a părăsit partidul condus de Victor Ponta. În prezent conduce filiala PER Suceava şi ar putea candida la Primăria Municipiului Suceava.

Tot în judeţul Suceava, Partidul Ecologist mizează şi pe Aurel Olărean. Acesta a fost deputat PDL în perioada 2004-2008, după care a obşinut două mandate de primar al Municipiului Rădăuţi.

În acest moment, în sondaje, Partidul Ecologist Român are 2% la nivel naţional. Prin aruncarea în lupta electorală a unor nume cunoscute, cum sunt liderii de la Suceava, Gabriel Berca, Teodor Niţulescu sau Mircia Gutău, PER speră la o prezenţă mai importantă în consiliile locale, în consiliile judeţene şi chiar la conducerea unor primării. Pe lista candidaţilor PER se numără vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani, dar şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.