Partidul Ecologist Roman solicita Senatului respingerea proiectului ce vizeaza acordarea de autonomie pentru Tinutul Secuiesc

Partidul Ecologist Român solicită Senatului României respingerea proiectului legislativ ce vizează acordarea de autonomie pentru Tinutul Secuiesc, ca şi Camera decizională.

Acuzaţia de tradare nationala ar fi prea putina pentru "intamplarea" privind adoptarea legii Autonomiei „Ținutului secuiesc” de catre Camera Deputatilor. Toate partidele politice, dar mai ales presedintele Camerei Deputatilor ar trebui sa raspunda in fata legii, cu mandatele pe masa, pentru lipsa de reactie in favoarea Romaniei, a neatenţiei si a nerespectarii Constituţiei. Perioada de câteva săptămani in care Parlamentul nu s-a putut întruni din cauza pandemiei, moment in care s-a indeplinit termenul de adoptare tacita, nu poate fi o scuză. Parlamentarii sunt platiti din bani publici si trebuie sa vegheze la indeplinirea interesului Romaniei, nu să doarmă si apoi să se scuze si acuze public. Sunt vinovaţi toi, indiferent de culoarea politica!

De asemenea, mentionam ca termenele de adoptare tacita sunt precizate in Constitutie, art.75, alin. 2 "(2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate".

In acest sens, Partidul Ecologist Roman considera ca una dintre modificarile viitoare ale Constitutiei va trebui sa se refere si la aceasta procedura. Speram ca Senatul sa respinga in totalitate această lege şi să nu ne trezim cu ea adoptata partial. Parlamentarii au obiceiul să modifice legile în defavoarea României, aşa cum au facut si cu legea PER privind salvarea pădurilor!