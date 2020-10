Partidul fara parlamentari, finantat de stat cu peste un milion de lei. Jocul murdar facut de Teodor Melescanu

Partidul Forta Nationala este formatiunea politica de orientare national-crestina infiintata in aprilie 2016. In 2020, partidul a fost subventionat cu bani publici in valoare de peste un milion de lei, din cauza unui vid legislativ. Acum, fostii membri sunt acuzati ca ar fi cheltuit in interes personal anumite sume de bani din subventiile acordate de stat pentru campania electorala.