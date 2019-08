Partidul Laburist vrea si un nou referendum pe tema Brexit

Jeremy Corbyn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul Laburist va depune o motiune de cenzura contra Guvernului Boris Johnson si va incerca sa convoace alegeri parlamentare si un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a afirmat luni Jeremy Corbyn, liderul formatiunii de centru-stanga aflate in opozitie. "Vom colabora cu membri ai Parlamentului pentru a indeparta tara de la marginea prapastiei. Voi depune o motiune de cenzura in Parlament si, daca vom avea succes, voi incerca sa formez un guvern tranzitoriu pentru a evita producerea unui Brexit fara acord si voi convoca imediat alegeri anticipate pentru ca oamenii sa poata decide asupra viitorului. Marea Britanie se afla in pragul unei crize economice? B ...