Partidul lui Onțanu și-a lansat candidatul la prezidențiale: 'Nu ma duc la Cotroceni sa ma uit la Matrix si sa iau pastile albastre'

Partidul Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie (ADER) şi-a lansat, duminică, la Teatrul Naţional, candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Preşedintele formaţiunii, Neculai Onţanu, a anunţat că Andrei Stoican va fi cel care va candida în cursa pentru Cotroceni din partea formaţiunii politice. Andrei Stoican avea 12 ani la Revoluţie şi a absolvit Facultatea de Drept. ”Nu mă duc la Cotroceni să mă uit la Matrix şi să iau pastile albastre”, a declarat candidatul ADER, făcând aluzie la discursul lui Dan Barna de la Congresul USR, potrivit News.ro.

"Ne dorim un preşedinte al românilor care să aibă o puternică susţinere naţională. Suntem mulţi. Partidul ADER vă propune un candidat pentru alegerile prezidenţiale. Un om care la Revoluţie avea 12 ani, un om matur astăzi şi puternic, un om care va face aşteptatul schimb de generaţii, dar şi de mentalităţi", a declarat Neculai Onţanu la lansarea candidatului.

În vârstă de 42 de ani, la Revoluţie avea 12 ani, Andrei Stoican a absolvit Dreptul şi spune că are şcoala vieţii.

"Am văzut multe şi am trăit multe. Am făcut greşeli, şi le-am făcut pe toate, dar am învăţat din ele. Nu m-am gândit nici o clipă să plec aiurea, nici atunci când mi-a fost bine, nici când mi-a fost rău. M-am născut aici, aici vreau să trăiesc, aici vreau să trăiască fiii şi nepoţii, şi nepoţii nepoţilor mei. Nu mă duc la Cotroceni să mă odihnesc şi să mă simt confortabil sau să îmi iau un concediu de cinci ani. Nu mă duc la Cotroceni să mă uit la filme, la “Game of Thrones” şi la “Matrix”, nici să mă îndop cu pastille albastre. Nu mă duc la Cotroceni să mă îmbogăţesc din salariul de preşedinte. Nu mă duc la Cotroceni pentru că mi s-a dat ordin să mă duc", a declarat Andrei Stoican.

Acesta susţine că nu îi plac scandalurile politice. Spune că este un om pragmatic, un antreprenor care cunoaşte bine mecanismele instituţionale, un om care a privit monstrul birocraţiei în ochi şi, în egală măsură, un om care cunoaşte din proprie experienţă problemele cetăţeanului.

"După cum mă vedeţi, pornesc de la o premiză solidă: nu sunt cu nimic mai prejos, mai mic faţă de principalii mei contracandidaţi – Iohannis şi Barna, Am un metru optzeci şi trei", a mai declarat Andrei Stoican, care şi-a lansat şi sloganul de campanie: "Facem ţara lui Andrei împreună".

Partidul ADER a decis să îşi prezinte şi premierul care ar urma să facă tandem cu Andrei Stoican.

Tânăra Veronica Ariton are 25 de ani, a studiat la Londra şi activează în mai multe organizaţii civice din străinătate.

Obiectivele pe care şi le propune ADER - să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării, a conştiinţei civice a fiecăruia dintre cetăţenii români; să promoveze politici publice care au în vedere asigurarea sănătăţii populaţiei; să militeze pentru promovarea de politici publice care să ducă la creşterea calităţii învăţământului românesc prin investiţii importante în resursele umane şi în infrastructura educaţională din mediul preşcolar, şcolar, preuniversitar sau învăţământul superior de stat; să promoveze dezvoltarea valorilor democraţiei şi a statului de drept şi independenţa justiţiei.