Partidul lui Putin pierde o treime din mandate in alegerile locale la Moscova

Rusia Unita, partidul aflat la putere in Rusia, a pierdut aproximativ o treime din mandatele pe care le detinea in Parlamentul Moscovei, in alegerile municipale si regionale de duminica, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, relateaza Reuters. Potrivit RIA Novosti, partidul lui Vladimir Putin ar urma insa sa-si pastreze majoritatea in adunarea din capitala, cu 26 de mandate din 45. Igor Dodon a BATUT PALMA cu Vladimir Putin - Ce se intampla cu pretul gazelor vandute de Rusia catre Republica Moldova Moscovitii s-au prezentat duminica la urne in alegeri foarte urmarite, din cauza excluderii a numerosi candidati din opozitie, care a condus la manifestatii importante in aceasta vara. Opozantii exclu ...