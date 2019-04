Partidul lui Tariceanu, replica violenta pentru Guy Verhofstadt: 'Ambitia sa pentru unele functii nu justifica asemenea MINICUNI'

Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a anunţat joi, într-o postare pe Twitter, că a cerut excluderea partidului cu acelaşi nume al lui Călin Popescu Tăriceanu din Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa. Replica ALDE România a venit tot pe Twitter, iar Verhofstadt este acuzat de minciună.

"Guy Verhofstadt minte. Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat niciodată în considerare şi evident nu a decis niciodată să excludă ALDE România. Statutar, acest lucru nu s-ar putea întâmpla, pentru că suntem membri ai Partidului ALDE. Ambiţia lui Verhofstadt pentru unele funcţii europene nu justifică asemenea minciuni", se arată pe contul de Twitter al ALDE.

("@guyverhofstadt is lying: ALDE group in the EU Parliament has never considered and obviously never decided to expel ALDE Romania. Statutory, this could not happen, as we are members of the ALDE Party. Verhofstadt’s ambition for some European positions doesn't justify such lies.")

CITEȘTE ȘI: Ce boli poate ascunde o banală durere de cap. SEMNE că trebuie să mergi IMEDIAT la medic

Pe 3 aprilie, purtătorul de cuvânt al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că este foarte probabil ca problema excluderii ALDE România din ALDE Europa să se regăsească pe agenda întâlnirii statutare a formaţiunii europene, din 28 iunie, în Elveţia.

Prima oară a fost abordată tema exluderii partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu din ALDE Europa, în luna noiembrie a anului trecut, la Madrid, în urma unei scrisori formulate şi trimise preşedintelui grupului european ALDE, Hans van Baalen, de către Beate Meinl-Reisinger, lider al formaţiunii Forumul Liberal Noua Austrie (NEOS).

O discuţie în acest sens a avut loc apoi la Berlin, la începutul lunii februarie a acestui an. Acum, după o scrisoare adresată, cu o lună în urmă, de către liderul grupului ALDE din PE Guy Verhofstadt subiectul ar putea fi din nou pe ordinea de zi a ALDE Europa, la întrevedere din 28 iunie, în Elveţia.