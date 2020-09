Partidul Miscarea Populara Constanta cere renumararea voturilor. Ce mai contesta PMP Constanta

PMP Constanța a solicitat renumărarea și verificarea buletinelor de vot nule pentru alegerea Consiliului Local Constanța.

În acest sens, PMP Constanța a solicitat renumărarea și verificarea buletinelor de vot nule pentru alegerea Consiliului Local Constanța, precum și a buletinelor de vot pentru Consiliul Local neutilizate in sectiile de votare de pe raza Municipiului Constanta, pentru a se constata corectitudinea sau incorectitudinea „cheii” si renumararea si verificarea buletinelor de vot pentru Consiliul Local Cumpana, avand in vedere ca 195 de buletine au fost declarate nule.

Totodata, in ceea ce priveste rezultatele de la Mangalia, PMP considera ca procesul electoral a fost viciat de mai multe nereguli care au dus la un cumul de motive pentru a formula contestatie, pornind de la numeroasele presiuni exercitate de diversi competitori asupra candidatilor PMP, precum blocarea de catre primarul in functie a accesului auto locuitorilor din zona Fluvileg Mangalia, ingradind dreptul de a vota, punerea in aplicare a metodei de fraudare „suveica”, identificarea intr-o sectie de vot a mai multor buletine de vot pentru Primar decat numarul persoanelor care si-au exprimat votul, iar in alta sectie de vot disparitia unor buletine de vot, precum si binecunoscutul eveniment in care a fost implicat un autoturism apartinand gupului de firme detinut de candidatul Mohammad Murad, maximizarea aparitiilor media ale acestui presupus incident electoral pentru a se instaura incertitudinea ca Murad, candidat sustinut de PMP, ar mai putea fi votat se mai arată în același document.

Astfel „avand in vedere modul in care s-au desfasurat alegerile locale organizate ieri, 27.09.2020, precum si rezultatele partiale, Partidul Mișcarea Populară a formulat mai multe contestații în județul Constanța, considerând că nu trebuie permis să planeze suspiciuni asupra niciunui vot exercitat de vreun cetățean, acest drept fundamental fiind necesar a fi apărat de fiecare actor de pe scena politică, de fiecare dată când se consideră că este posibilă modificarea nedorită a opțiunii alegătorilor”, se arată în comunicat.Principalele motive invocate de PMP Constanta au avut in vedere, pe de o parte faptul ca mai multi alegatori ne-au atras atentia ca fiind patru buletine de vot, tusul de pe stampila „VOTAT” nu a fost suficient pentru imprimarea exacta a formei stampilei pe toate buletinele de vot, aspect care ar conduce la riscul anularii voturilor, cu toate ca intentia de vot este vizibila si incontestabila.Pe de alta parte, ni s-a semnalat faptul ca in unele sectii de votare alegatorii au primit cate doua buletine de vot pentru Consiliul Judetean si nu au primit buletine de vot pentru Consiliul Local.PMP Constanta nu va accepta niciodata ca asupra unui rezultat obtinut in urma exercitarii de catre cetateni a unui drept fundamental sa existe suspiciuni, considerand ca astfel de incidente nu fac altceva decat sa stirbeasca increderea romanilor in autoritati, ceea ce nu ar fi deloc benefic pentru intreaga societate.Din aceste considerente, PMP asteapta cu interes solutionarea contestatilor depuse si are incredere in profesionalismul reprezentantilor in BEC si BEJ.Comunicatul este semnat de PMP Constanta.Sursa foto: Facebook/PMP Constanta