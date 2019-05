Partidul Social Democrat, mesaj pentru romani: ''Viitorul tinerilor din Romania – o prioritate pentru noi''

psd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul Social Democrat (PSD) le-a transmis romanilor un nou mesaj, in care vorbesc despre prioritatea pe care o au in acest moment. "Viitorul tinerilor din Romania – o prioritate pentru noi! Tinerii sunt viitorul nostru. Pentru ei facem tot ce putem. Am crescut de doua ori si jumatate fondul pentru bursele studentilor si le-am asigurat transport gratuit oriunde in tara. Pentru toata generatia tanara am lansat programe speciale de locuinte si de sprijin financiar pentru dezvoltarea personala. Stim ca mai sunt multe de facut, dar noi, PSD, suntem hotarati sa reusim si sa oferim tinerilor romani tot ajutorul si toate optiunile pe care le merita!", a scris PSD pe . Liviu Dragnea, reactie referitoar ...