Pas cu pas spre DEZASTRU! Klaus Iohannis iti tine catedra blocata de peste 20 de ani

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In prezent presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis a fost profesor de fizica, inainte de a intra in politica. In urma cu 20 de ani el devenea primar al Sibiului, dar a profitat de dreptul legal si a blocat catedra la liceul ”Samuel von Brukenthal” din Sibiu. De atunci, postul de profesor de fizica titular este blocat, iar liceul este obligat sa angajeze doar suplinitori. Scandal monumental in Podu Ros. Sedinta abuziva in filiala PNL Iasi. Marius Bodea a girat un fals grosolan Colegiul National „Samuel von Brukenthal” din Sibiu are 3 profesori de fizica. Niciunul dintre ei nu este titular, deci nu exista o stabilitate pentru aceste posturi didactice. Doi sunt detasati de la alt ...