Pasageri evacuati de pe nava Diamond Princess. 16 romani, captivi in continuare

Pasagerii de pe pachebotul de lux Diamond Princess care nu sunt infectaţi cu coronavirus au început să fie evacuaţi, scrie antena3.ro. 250 de americani au fost deja preluaţi de o cursă aeriană pusă la dispoziţie de Washington.16 români sunt captivi, în continuare, în închisoarea plutitoare din Japonia.Românul diagnosticat cu coronavirus este în stare bună, însă rămâne sub observaţie. Între timp, la nivel mondial, numărul celor decedaţi se apropie de 1.800, iar cel al îmbolnăvirilor a trecut de 71.000.Aproape toţi americanii aflaţi la bordul navei Diamond Princess, aflată în portul Yokohama, au ajuns în siguranţă în Statele Unite. Autorităţile de la Washington au fost primele care au pus la dispoziţia pasagerilor un avion pentru repatriere.Condiţiile de carantină de pe pachebotul Diamond Princess sunt extrem de stricte. Perioada de carantină impusă de autorităţile japoneze se termină pe 19 februarie. Dar pentru cei mai mulţi calvarul nu se va termina atunci.Starea românului din Argeş, care lucra ca ospătar pe vas, este bună, dar el rămâne internat sub supravegherea medicilor japonezi. Alţi 16 români sunt pe navă, în carantină. Un blogger român din Yokohama a filmat nava pe care unii pasageri încep să o compare cu o închisoare."Eu am lucrat pe un vas de croazieră, acum 13 ani am trecut printr-o epidemie de norovirus. Într-un spaţiu îngust, într-un spaţiu mic, închis, o infecţie de tip viral se transmite foarte repede. Contactul uman, evident, este inevitabil", a spus George Moise, român stabilit în Yokohama.În provincia chineză Hubei, unde a apărut virusul, 60 de milioane de oameni au primit consemnul să rămână în case, cu excepţia urgențelor, iar folosirea maşinilor personale a fost suspendată pe timp nelimitat.