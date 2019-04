Pasagerii din microbuzul groazei de la Buzau au vazut trenul intrand in ei: "Murim!"

Microbuz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inconstienta unui sofer de microbuz a ucis patru oameni si pe alti 12 i-a trimis direct in spital. Accidentul feroviar din Buzau s-a produs din cauza neatentiei celui de la volan, acuza mama unui supravietuitor. Fiul ei i-a povestit ca soferul nici macar nu a realizat ca se apropie de calea ferata. "In microbuzul lui urla muzica, iar el era mai concentrat la telefon", spune femeia. Politistii confirma ca nu s-a respectat nicio regula de circulatie. Mama uneia dintre victime: Soferul vorbea tot timpul la telefon, conducea doar cu coatele si fetele fumau, se distrau, muzica la maximum, nu a vazut, nu a auzit absolut nimic. A intrat prin bariera si in momentul ala toti din microbuz au strigat "Mu ...