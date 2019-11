Pasagerii s-au frecat la ochi dupa ce au vazut ce a facut aceasta romanca in avion. „Nu m-am gandit ca a observat cineva”. A spart toate barierele: momente greu de crezut

Gabriela Rosu a devenit cunoscuta publicului din Romania, dupa ce a facut un un gest de omenie in timp ce zbura pe ruta Birmingham – Bucuresti. In varsta de 28 de ani, femeia este insotitoare de zbor, iar marea sa pasiune e handbalul, fiind jucatoare in liga a doua din Romania la o echipa din Bucuresti.

Ceea ce parea o zi normala la munca s-a transformat intr-o intamplare care care a devenit virala pe retelele de socializare. La un moment dat, o femeie a intrebat cat costa un sandvis si i s-a raspuns ca patru euro. Persoana s-a intors la locul sau dezamagita, iar dupa cateva momente Gabriela Rosu i-a oferit propriul sandvisul pus la dispozitie de companie. Ulterior i-a oferit si un pahar cu apa.

Fara sa-si dea seama, Gabriela Rosu a devenit un model de urmat, iar insotitoarea de zbor a vorbit pe larg pentru Gandul despre cele intamplate:

„Sunt Gabriela, am 28 de ani si sunt casatorita de aproape un an cu un barbat extraordinar. Sunt o persoana deschisa, comunicativa, imi place foarte mult sa lucrez cu oamenii si imi iubesc meseria. Daca oamenii de langa mine sunt fericiti, eu sunt si mai fericita. Am facut handbal de performanta 13 ani, este pasiunea mea si nu pot sa renunt la ea, iar acum joc in divizia A (n.r. – liga a 2-a) pentru o echipa din Bucuresti.

Era un zbor ca oricare altul, stateam in partea din spate a avionului si a venit o doamna sa ma intrebe cat costa cel mai ieftin sandvis. I-am raspuns, mi-a multumit si am vazut ca a plecat oarecum dezamagita. Noi nu avem reducere sau gratuitate pentru produsele pe care le vindem pe zbor, in schimb compania ne ofera mancare si apa (diferita de cea pe care o vindem pasagerilor). Eu mancasem deja (imi cumparasem mancare din aeroport) asa ca am luat sandvisul meu si i l-am oferit doamnei. Aceasta mi-a multumit, dar mi-a spus ca nu are bani sa mi-l achite. I-am spus ca nu e nevoie, sa aiba pofta! M-am gandit ca dupa ce va manca i se va face sete, iar cu siguranta nu va avea 2,5 euro sa plateasca o sticla cu apa. Asa ca i-am oferit un pahar cu apa. Cam asta s-a intamplat si nu m-am gandit nici macar o secunda ca a observat cineva acest lucru, avand in vedere ca doamna statea la randul 37, din 39 de randuri, cate are avionul. Dupa un timp, a venit la mine un domn, foarte amabil, si m-a intrebat daca sunt de acord sa fac o poza cu dansul. Nu mi s-a parut nimic iesit din comun, se intampla des ca pasagerii sa ne ceara acest lucru. Am acceptat, domnul mi-a multumit politicos si s-a intors la locul lui. Nu am banuit de ce mi-a cerut acest lucru. M-am gandit ca pur si simplu dorea o poza cu mine.

A doua zi dupa ce m-am trezit am vazut un mesaj pe Facebook de la o prietena care a vazut postarea domnului respectiv. M-a impresionat ceea ce a scris si nu ma asteptam ca un gest atat de mic sa aiba un impact atat de mare asupra cuiva. I-am scris si i-am multumit pentru cuvintele frumoase. Apoi a inceput totul, imi scriau oameni, pe care nu ii cunosc, ca sa ma felicite pentru gestul pe care l-am facut. Am fost uimita cum un gest normal, pe care oricine, care poate, ar trebui sa il faca, a ajuns sa fie apreciat de o tara intreaga. Sunt fericita ca am putut sa ajut un om, as face-o oricand, dar sunt sigura ca exista multe persoane care fac asta. Sa fim buni nu costa nimic!

