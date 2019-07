Pasaport fals descoperit de politistii de frontiera

pasaport fals google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean din R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un pasaport temporar romanesc fals. In data de 10 iulie a.c., in jurul orei 20.50, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, cetateanul moldovean Nicolae R., in varsta de 30 de ani, conducand un microbuz, inmatriculat in R.Moldova. In baza unei analize de risc pe fraude documentare, politistii de frontiera au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amanuntit asupra persoanei, in urma caruia in borseta personala a fost ...