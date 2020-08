Pasarea Maiastra - Maria Tanase“, astazi, la Seri de teatru la Pontul Euxin“

• Intrarea la spectacol este liberă curespectarea tuturor măsurilor privind prevenirea răspândirii COVID-19.În această seară începe cel de-al treilea weekend al „Serilor de teatru la Pontul Euxin“. Evenimentul este programat să se desfășoare în zona Amfiteatru, din Parcul Tăbăcărie, începând cu ora 21.00.Cel de-al treilea weekend al „Serilor de teatru la Pontul Euxin”, proiect ajuns la a doua ediție, se va deschide vineri, 21 august, cu spectacolul„Pasărea Măiastră - Maria Tănase”, un one-women show susținut de Adriana Trandafir, sub îndrumarea regizorală a lui George Bănică.Loc de întâlnire: zona Amfiteatru din Parcul Tăbăcărie, ora 21.00.Spectacolul s-a jucat și în 2019, la prima ediție a „Serilor de teatru la Pontul Euxin”, bucurându-se de un deosebit succes, motiv pentru careorganizatorii l-au introdus și în programul acestei ediții.Adriana Trandafir, cea care o interpretează cu atâta sensibilitate pe MariaTănase, are încă vie în memorie momentul în care a avut ocazia să o întâlneascăpe Pasărea Măiastră, cu prilejul unui recital susţinut de aceasta la căminulcultural din satul natal al actriţei. „Din acea clipă mi-am zis: dacă Dumnezeumă iubeşte cu adevărat o să-mi dea şi mie măcar odată posibilitatea să fiu pescenă, să primesc flori şi să fiu aplaudată”, mărturisea Adriana Trandafirîntr-un interviu acordat săptămânalului „Foaia Românească”.În 1987, pe când era angajată la Teatrul „Odeon”,actriţa Adriana Trandafir a conceput ceea ce avea să devină cel mai longevivone-woman show din teatrul românesc: „Pasărea măiastră - Maria Tănase”, unspectacol care prezintă viaţa personală a artistei cu vocea de aur, născutăîn Mahalaua Cărămidarilor din București, cu aspecte mai puţin cunoscutepublicului.Intrarea la spectacol este liberă curespectarea tuturor măsurilor privind prevenirea răspândirii COVID-19.Accesul în spațiul destinat publicului serealizează cu jumătate de oră înainte de începerea spectacolului, adică de laora 20.30.Sâmbătă, tot de la ora 21.00, este programatspectacolul „Drumul lui Făt-Frumos”, susținut de Marian Râlea, iar duminică, de la aceeași oră, spectacolul„Ursul“, de Cehov, în regia lui George Constantinescu.Întâlniri sub genericul „Seri de teatru laPontul Euxin” se desfășoară, în fiecare weekend, începând de la ora 21.00, în perioada 7 august-6 septembrie.Proiectul „Seri de teatru la Pontul Euxin”,ediția a II-a, este organizat de Oțeleanu Ioana Cătălina PFA și finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Valoarea totală a proiectului este de 333.500lei.„Seri de teatru la Pontul Euxin” este unproiect de interes general, finanțat din fonduri nerambursabile. Manager deproiect este prof. univ. dr. Daniela Vitcu.