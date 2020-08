Pasarile flamingo nu sunt de fapt roz

Pentru pasarile flamingo, expresia "Esti ceea ce mananci" contine mai mult adevar decat in cazul oamenilor. Culoarea roz stralucitoare a penelor este dobandita treptat, datorita unui compus numit cantaxantina - un pigment ceto-carotenoid, rosu-portocaliu, care se gaseste in cantitate mare in alge, larve si creveti, hrana preferata a pasarilor flamingo.