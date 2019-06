PASIUNE EXTREMA! Aceasta femeie din Iasi a pierdut toata averea la Bingo! Si-a oferit pana si afacerea pe care o avea pentru acest joc! A pierdut casa, terenurile si copiii!

Eugenia Constantin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O femeie din Iasi a pierdut toata averea la Bingo • Desi juca si in tinerete, acesta i-a devenit viciu la batranete • Si-a vandut casa, terenurile, magazinele, doar pentru a avea bani sa joace la Bingo • Nu regreta nimic pentru ca banii au fost munciti si castigati cu greu de ea • Aceasta activitate a fost un refugiu si cu acest ajutor a reusit sa scape de momentele de chin prin care a trecut dupa moartea sotului ei • Copiii ei nu o mai cauta, considerand-o vinovata ca a pierdut tot Din ce in ce mai multi batrani ajung sa practice diferite activitati pentru a-si umple timpul liber pe care il au. In loc sa aiba grija de gospodarii si de nepoti, acestia aleg sa investe ...