Paste 2020: cand pica Pastele in 2020, data a fost stabilita

S-a stabilit data la care va fi sarbatorit Pastele in anul 2020.

In data de 28 aprilie crestinii ortodocsi sarbatoresc Pastele, cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii.Data difera in anul 2020, cand Pastele va fi sarbatorit mai devreme, in data de 19 aprilie.

Iata si data la care pica cea mai mare sarbatoare a crestinatatii pana in anul 2025:

2019 – 28 aprilie

2020 – 19 aprilie

2021 – 02 mai

2022 – 24 aprilie

2023 – 16 aprilie

2024 – 05 mai

2025 – 20 aprilie

