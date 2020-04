Pastele sarbatorit in Marea Mediterana de marinarii militari (galerie foto)

„Departe de casă se simte înzecit bucuria tradițiilor românești, pentru că avem la bord trei ofițeri străini din forțele navale aliate, facem parte din grupare alături de nave din Grecia și din Germania și am putut împărtăși cu ei obiceiurile noastre strămoșești, iar ei ne-au arătat o parte din ale lor.



Tricolorul puitorului de mine flutură la mare distanță de casă, ca semn al misiunii pe care ne-am asumat-o, iar cei de acasă știm că și ei păstrează distanța socială, ca măsură de prevenție. Pentru că nu am putut merge la slujba de Înviere, lumina pe care am aprins-o la miezul nopții a fost lumina credinței, pentru că ceea ce ne leagă de cei dragi este mai profund decât distanța” a transmis maistrul militar principal Ștefan NIȚU, șeful de echipaj al puitorului de mine 274.