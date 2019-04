Pastorala de Paste a Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie: Invierea lui Hristos reprezinta innoirea intregii creatii si implicit a omului“

Iubitului cler, cuviosului cin monahal şi poporului lui Dumnezeu din întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, har, pace şi bucurie, iar de la noi, arhierească binecuvântare. Iubiţi credincioşi, Hristos a înviat! Din iubirea lui Dumnezeu Cel slăvit în Treime, am ajuns să luăm parte la această sfântă și mare zi, plină de simțire aleasă, plină de trăire duhovnicească, după ce ne-am curățat sufletele prin vremea postului, după ce ne-am pregătit fiecare după putință, să luam parte la Învierea Celui ce din iubire pentru noi S-a făcut om, a pătimit, a acceptat crucea, prin ea îmbrățișându-ne pe toți, a murit ca să sfărâme porțile iadului, și astăzi a înviat ca să ridice firea noastră la starea cea dintâi. Păcatul neascultării săvârșit de Adam și Eva în Rai a avut consecințe dramatice pentru om, prăbușind firea omenească în întunericul necunoștinței de Dumnezeu. Dar cum Dumnezeu în atotștiința Sa știa neputința noastră, trimite pe Fiul în lume, iar El, în deplină ascultare față de Tatăl, ascultare pe care noi nu am avut-o, se smerește pe Sine și ia firea noastră omenească. Prin firea Sa umană lipsită de păcat, Hristos se face frate al nostru, și acceptă să moară pentru ca noi să putem fi vii. El, Cel fără de păcat, din iubire pentru noi, îmbrățișează crucea și suferința, în deplină ascultare față de Tatăl, apoi primește moartea, El, Cel ce este Viața, pentru a ne deschide Raiul și drumul ce duce de la moarte la viață și de pe pământ la cer.



De la căderea protopărinților și până la jertfa și învierea Fiului lui Dumnezeu porțile Raiului erau închise, fapt dovedit de Sfânta Scriptură în cartea profetului Daniel care spune că sufletele tuturor, deci și ale drepților Vechiului Testament mergeau în șeol, adică în iad. Acest fapt ne arată cât de importantă este jertfa și învierea lui Hristos pentru întrega umanitate. Fără ea, omul, nu se putea ridica pe sine la starea de deplină ascultare care se cuvine față de Dumnezeu. Această ascultare s-a realizat deplin în Hristos, care, luând firea noastră, o face conformă voii divine, iar prin învierea Sa, firea noastră primește iertarea lui Dumnezeu și puterea de a conlucra cu harul dumnezeiesc, pentru a realiza faptele cele care ne conduc la viața veșnică.



Iubiți fii duhovnicești, Învierea lui Hristos reprezintă înnoirea întregii creații și implicit a omului, în calitatea sa de coroană a acesteia. Prin înviere, întreaga lume se umple de lumină, iar noi trecem de la moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu făcându-Se pentru noi punte către Tatăl în Duhul Sfânt. Acum omul cel nou în Hristos, deține capacitatea de a lupta cu patimile, biruindu-le, și prin aceasta își face viața conformă voii divine. Împroprierea morții lui Iisus Hristos de către noi, face ca viața și învierea Lui să se evidențieze în trupurile noastre, așa cum afirmă Sfântul Apostol Pavel când zice: „căci pururea noi cei vii suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel muritor” (II Cor. 4, 10 – 11).



Dacă iubim viața trebuie să învățăm să-l iubim pe Hristos, care este „Calea, Adevărul și Viața”. Numai urmându-L în viața aceasta trecătoare putem ajunge la viața veșnică, unde dragostea lui Dumnezeu este copleșitoare și nimic din materialitatea acestei lumi nu poate depăși starea de iubire deplină oferită de Dumnezeu-Treimea: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfântul Apostol Pavel ne spune tuturor: „voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu preț” (I Cor. 6, 19 – 20). De aceea nu putem rămâne nepăsători în fața acestui mare act de iubire, căci nu poate exista mai mare dragoste decât aceasta, ca „cineva să-și pună sufletul pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). Conștientizarea faptului cert că nu suntem stăpâni peste trupurile noastre, și că am fost răscumpărați de Hristos cu preț de sânge, trebuie să trezească în noi simțul datoriei dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele. De aceea trebuie să cercetăm zilnic pe cei aflați în nevoi și în suferință, și să le întindem mâna plină de iubire, așa după cum și Hristos ne păstrează în dragostea Sa.



Dreptmăritori creștini, Conform Sfântului Grigorie de Nyssa, cel mai mare dar dat de Dumnezeu omului este libertatea. A fi liber cu adevărat nu înseamnă că omul poate face ce vrea, căci de aici rezultă multe patimi și vicii care ne înrobesc și ne țin departe de Dumnezeu. A fi cu adevărat liber înseamnă să devii liber față de orice păcat, să respecți voia lui Dumnezeu în care libertatea capătă un sens ce duce la Hristos, cel Liber de orice păcat. Putința de a ajunge la Dumnezeu, în Raiul cel mult dorit o avem câștigată în mod obiectiv de Fiul lui Dumnezeu prin jertfa și învierea Sa, însă fiecare dintre noi trebuie să culegem singuri roadele jertfei de pe Golgota. Această subiectivizare a mântuirii obiective se realizează în fiecare zi, prin credință și fapte bune, acestea fiind aripile care-l duc pe om înălțimea Raiului și-l țin permanent ancorat în iubirea cea fără margini a lui Dumnezeu.



Înțelegerea greșită a libertății aduce cu sine absența lui Dumnezeu din viața omului, care în mod conștient refuză respectarea voii divine, considerând că libertatea sa îl face stăpân peste toate, dar în realitate îl fac rob al acestora. Dintr-o astfel de libertate, înțeleasă în acest mod egoist de a trăi, omul nu mai arde de iubire pentru aproapele, devine nepăsător față de cel aflat în suferință, uitând că Hristos a luat asupra Sa toate neputințele noastre. Tot din înțelegerea greșită a libertății apare suferința, ca urmare directă a păcatului. Noi trebuie să fim conștienți că suferim pentru păcatele noastre proprii. Să fim conștienți că orice păcat atrage după sine o suferință. Dacă am fi mai atenți cu noi înșine am observa imediat legătura dintre păcat și suferință. Dumnezeu îngăduie să suferim tocmai pentru ca să ne trezim din rătăcirea păcatului, să conștientizăm cât de păcătoși suntem și să ne întoarcem la El, căutând Biserica și integrându-ne în viața ei.