Pastorul Cel Bun si biruinta Lui asupra diavolului

Prin Cruce şi Înviere Iisus Hristos ne-a izbăvit din robia morţii şi a diavolului. Dar, odată izbăviţi şi dezlegaţi de acest blestem al morţii veşnice, ne-a crescut şi responsabilitatea de apărare prin propria noastră voinţă, ca a unora înzestraţi cu liberul arbitru: „Dacă vrea cineva să vină după Mine" (Matei 16, 24) – de ispitele […]