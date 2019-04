Pastrama a sarutt-o pe gura pe Otniela fara sa stie ca Brigitte e in camera cu ei! Ce scandal monstru a iesit

Pastrama nu pare pregatit sa renunte la Otniela si nici ea nu pare pregatita sa-l descurajeze.

Pastrama a sarutat-o pe gura pe Otniela fara sa stie ca Brigitte e in camera cu ei! Desi abia a inceput o relatie cu Brigitte se pare ca Pastrama nu poate sa renunte nici la Otniela care a fost prima lui mare dragoste in FERMA. Acum ea a avut un moment de slabiciune si nu s-a asteptat ca el sa o sarute pe gura in bucatarie de fata cu Bilionera, Kamara si chiar Brigitte care a intrat chiar cand ceilalti nu se asteptau.

Aparent intr-un gest lipsit de importanta Pastrama ar fi vrut sa o pupe pe obraz dar buzele lui au alunecat spre buzele ei. Otniela in prima clipa nu a fost deloc deranjata dar cum si-a dat seama ca ceilalti au fost socati a inceput si ea sa-l „certe” pe Pastrama de ochii lumii.

Pastrama s-a apropiat ferm de Otniela si i-a luat capul intre palme si a sarutat-o rapid pe buze: „Ma vede Brigitte. Jur ca n-am vrut. Nu fi nebuna. Sa mor daca am vrut. Sa ma bata Dumnezeu, nu ca nu-mi doresc.”

Otniela nici macar nu s-a miscat din locul ei si chiar a zambit putin dar apoi ca sa nu para prea usor abordabila l-a „mustrat”: „Pastrama! Deci eu nu cred ca ai facut asta.”

Ca sa iasa din situatia delicata in care singur s-a bagat Pastrama a trebuit sa-i dea o gramada de explicatii lui Brigitte care a surprins intreaga scena: „Chiar nu am vrut sa o pup pe buze dar instinctul de barbat a fugit. Buzele mele au fugit spre buzele ei. M-a vazut Brigitte astazi, venea sa ia apa cand am pupat-o pe Shakira pe buze. A facut stop cardiac, a fugit in dormitor. N-a vrut sa mai vorbeasca deloc cu mine.”

„Nu cred in tine. Eu sunt o femeie foarte geloasa. Tu chiar faci jocuri duble. Ce? Nu m-ati vazut cand le-am luat la intrebari pe amantele lui Ilie?” au fost cuvintele cu care Brigitte a descris ceea ce a simtit cand a vazut intreaga scena.

