Patriarhia, despre actiunea Arhiepiscopiei Tomisului: Adevarata slujba de Inviere a avut loc de Paste

Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu, afirma ca decizia Arhiepiscopiei Tomisului de a oferi credinciosilor, in noaptea de 26/27 mai, Lumina Invierii ca in noaptea de Paste, este una luata exclusiv in virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumata integral doar de ierarh si de acest for bisericesc local. Adevarata slujba de Inviere a avut loc de Paste, subliniaza Banescu.