Patriarhia reacționeaza dupa interzicerea pelerinajelor de Sfantul Andrei

Patriarhia Română reacționează după ce solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului de a permite pelerinajul de Sfântul Andrei a fost respinsă, susținând că Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie să implice. „Este foarte bine cunoscută poziția publică a Patriarhiei care pledează ferm pentru respectarea cu rigoare a tuturor regulilor sanitare, pentru ordine, echilibru și dialog instituționalizat cu autoritățile, […] The post Patriarhia reacționează după interzicerea pelerinajelor de Sfântul Andrei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.