Patriarhia Romana o premiaza pe Simona Halep dupa victoria de la Wimbledon

Patriarhia Română a anunțat luni că îi acordă campioanei Simona Halep Ordinul „Crucea Patriarhală". "Românca Simona Halep a devenit de mai multă vreme un simbol al performanţei sportive pe plan internaţional, fapt care a culminat cu obținerea trofeului Wimbledon 2019, cel mai vechi şi mai prestigios turneu de tenis dintre cele 4 turnee de Mare