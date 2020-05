Patricia Kaas va inregistra anul acesta un nou album si pregateste un turneu pentru 2021

Cântăreaţa franceză Patricia Kaas a anunţat că va înregistra anul acesta un nou album şi că pregăteşte un turneu pentru 2021, potrivit BFMTV, potrivit news.ro.

După patru ani de la apariţia celui de-al zecelea album al ei, intitulat „Patricia Kaas”, artista îşi pregăteşte revenirea. Cântăreaţa va înregistra noi piese în următoarele luni.

„Trebuia să încep să înregistrez discul la finalul lunii martie, dar, din cauza coronavirusului, am fost nevoită să amân sesiunile pentru începutul lui iunie, iar acum, până în septembrie”, a explicat ea într-un interviu acordat unui ziar rus.

Timpul petrecut în izolare i-a permis să perfecţioneze melodiile şi acum se arată încântată de rezultat.

„Am impresia că ceva minunat se va întâmpla”. Patricia Kaas a precizat că unele dintre cântece au fost scrise chiar de ea.

Un turneu internaţional va urma lansării albumului. El „ar trebui să înceapă în ianuarie 2021”.

„Suntem pe punctul de a determina itinerariul”, a completat artista.

Patricia Kaas, născută pe 5 decembrie 1966, la Forbach (Franţa), este interpretă şi compozitoare, dar şi actriţă. A debutat în 1988, cu „Mademoiselle chante...”, urmat de alte nouă materiale de studio. Printre cele mai cunoscute piese interpretate de ea se numără „Mademoiselle chante le blues", „Mon Mec a Moi”, „Quand Jimmy Dit”, „Kennedy Rose”, „Entrer dans la lumière" şi „Il me dit que je suis belle". Albumele sale au fost vândute în peste 18 milioane de copii. Şi-a făcut debutul în film în pelicula „And now... Ladies and Gentlemen” (2002), unde a jucat alături de Jeremy Irons.