Patricia Tig s-a calificat in finala turneului de la Bucuresti, unde a venit din calificari

Jucatoarea Patricia Maria Tig, fara clasare, s-a calificat astazi in finala turneului BRD Bucharest Open, trecand in semifinale de sportiva germana Laura Siegemund, locul 77 WTA si favorita 6. Tig, venita din calificari, s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1, intr-o ora si 27 de minute. Dupa ce a trecut de calificari, Tig a invins-o in primul tur pe Anna Bondar (Ungaria, locul 193 WTA), iar apoi s-a impus in fata favoritei principale, letona Anastasija Sevastova (11 WTA) si apoi in fata sportivei cehe Kristyna Pliskova, locul 92 WTA si cap de serie 8. Suma uriasa pe care o poate încasa Simona Halep daca va castiga US Open. Premii record anuntate de organizatori In finala, romanca o va intalni pe jucatoarea italiana Martina Di Gi ...