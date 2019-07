Patricia Tig s-a calificat in semifinalele turneului de tenis din Bucuresti

patricia tig google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patricia Tig mentine vii sansele unui succes romanesc la BRD Bucharest Open 2019, cu o noua victorie entuziasmanta. Vineri seara, ea a reusit a doua victorie consecutiva in fata unei favorite a tabloului, invingand-o pe Kristyna Pliskova, scor 6-3, 3-6, 6-3, la finele unui meci care a durat aproape doua ore. Intrata fara clasament pe tabloul de calificare, dupa ce si-a castigat pe teren wildcardul din partea organizatorilor, Patricia Tig a ramas ultima romanca in competitia de simplu la BRD Bucharest Open, dupa eliminarea Irinei Begu de catre Laura Siegemund. Adversara Patriciei Tig pentru un loc in finala va fi Laura Siegemund, invingatoare, vineri, in fata Irinei Begu. Tig vine dupa o pauza mai mare in ...