Patrimoniu romanesc, patrimoniu european – patrimoniu universal expozitie de carte veche - FOTO

Afis expo carte web google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului, sarbatorita in fiecare an la data de 14 septembrie, Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi invita iubitorii de valori bibliofile, in perioada 14 - 21 septembrie 2019, sa viziteze expozitia de carte veche si rara Patrimoniu romanesc, patrimoniu european – patrimoniu universal, organizata la sediul central. Expozitia cuprinde atat lucrari romanesti, de mare importanta pentru vechea cultura romaneasca, dar si tiparituri europene, precum si lucrari manuscrise (Octoih de sec. XIX, album de stampe apartinand unui colectionar francez). Printre cartile romanesti expuse se numara: De obste gheografie, primul manual de geografie tiparit la noi ...