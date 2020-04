Patronatele de pe litoral: Peste un milion de romani isi vor pierde locurile de munca, daca Guvernul nu sprijina turismul

"Dacă statul nu vine în sprijinut turismului românesc, în general, și al celui de litoral, în special, estimăm că mai mult de un milion de români vor fi afectați financiar de efectele crizei generate de epidemia de coronavirus și mulți dintre ei își vor pierde locurile de muncă. Nu vorbim doar de cei 150.000 de angajați din HoReCa de pe litoral și de toți ceilalți care lucrează în turism în toată țara, ci și de angajați din comerț, agricultură, aprovizionare, transport și alte domenii din producție și servicii care lucrează cu turismul", a declarat Anca Nedea, directorul executiv al Organizației Patronale Mamaia Constanța.

"Ce se va întâmpla cu ei? Noi ne asumăm și demarăm angajarea acestora, dar cât timp vom putea susține cash-flow-ul fără a face încasări? Chiar dacă îi angajăm, acești oameni nu pot beneficia nici de prevederea cu îngrijirea copiilor pe perioada închiderii școlilor, pentru ca nu erau angajați în momentul emiterii ordonanței și nu beneficiază nici de șomaj tehnic. Din ce vor trăi? În cazul hotelurilor de pe litoral, având în vedere că, din luna octombrie a anului trecut, nu am realizat venituri, nu ne încadram nici la șomajul tehnic cu personalul de bază pe care îl păstrăm permanent (contabili, electricieni, instalatori, agenți de vânzări și rezervări, inspectori resurse umane etc.)", a mai spus Anca Nedea.

"Cu atât mai mult în situația în care nu vom putea opera în acest sezon, iar starea de urgență se va prelungi, fără intervenția legiuitorului va avea loc o intrare în colaps în lanț pe întreaga filieră! Celelalte state care se confruntă cu acceași situație de pandemie au luat asemenea măsuri economice pentru agenții economici din turism, iar Uniunea Europeană a discutat posibilitatea unui pachet comun de stimulare fiscală pentru a impulsiona turismul și a evita o recesiune", a firmat directorul executiv al Patronatului Mamaia-Constanța.

Dacă statul nu vine în sprijinul turismului, peste un milion de români își vor pierde în următoarele luni locul de muncă sau li se vor diminua drastic veniturile, potrivit patronatelor de pe litoral.Acestea estimează că un colaps al sectorului turistic va atrage după sine o prăbușire în lanț a agenților economici furnizori de marfă, materiale și servicii pentru această industrie și, deci, concedieri în masă și în alte domenii, precum și o colectare mult diminuată la bugetul de stat.Patronatele au înaintat Guvernului o serie de soluții pentru atenuarea daunelor generate de pandemia de coronavirus, printre care transformarea avansurilor primite de la turiști în vouchere valabile doi ani, amânarea plății taxelor și impozitelor operatorilor de pe litoral pentru șase luni, oferirea imediată a voucherelor de vacanță pentru acest an și linii de credit pentru companii pe termen scurt.În ceea ce privește impactul asupra sectorului turistic de pe litoralul românesc, pandemia de coronavirus, în stadiul actual, afectează grav derularea activității operatorilor, iar impactul este unul major. Litoralul se confruntă cu blocajul activității din cauza diminuării rezervărilor, închiderea restaurantelor, cafenelelor și barurilor, închiderea cluburilor și centrelor de agrement, închiderea Spa-urilor și a centrelor de recreere etc. Această situație determină inerent inexistența încasărilor pentru următorele trimestre, cel puțin, sau pentru întreaga perioadă a anului 2020.Însă, în același timp, operatorii de pe litoral sunt nevoiți să susțină cheltuieli considerabile, în special cheltuieli legate de retenția angajaților (contractele de muncă și impozitele și taxele aferente acestora), contractele obligatorii cu terții (protecția muncii, resurse umane și contabilitate etc.), utilități, iar cea mai mare pare dintre hotelieri au contracte în derulare pentru renovarea și/sau pregătirea proprietății în vederea deschiderii - contracte deja antamate, cu avansuri plătite și obligații ce decurg.În acest context, operatorii economici din turism se confruntă cu o situație de blocaj economic, care afectează în mod grav posibilitatea de menținere în plată a resursei umane existente, angajarea celei sezoniere căreia i-a expirat șomajul începând cu 1 aprilie, achitării impozitelor și taxelor locale, imposibilitatea achitării ratelor la credite etc.Litoralul românesc, cea mai afectată destinație turistică din cauza sezonalității (sezonul durează doar trei luni), are un model de bussines specific destinațiilor de vară, dar cu restricții financiare mult mai grele, având în vedere sezonul foarte scurt.Astfel, din punct de vedere al resursei umane, pentru a asigura retenția echipei operaționale (cu atât mai mult cu cât în ultimii cinci ani turismul se confruntă cu o criză de forță de muncă), angajatorii țineau personalul de curățenie, din alimentație publica, recepționerii etc. angajați 6 luni, pentru a-și îndeplini stagiul de cotizare, iar începând cu data de 1 aprilie îi angajau.În acest an, însă, începând cu data de 1 aprilie, angajații sezonieri nu mai pot beneficia nici măcar de șomaj, având în vedere că au avut un stagiu de cotizare de doar 6 luni.Hotelurile au cheltuit banii rezultați din profitul de anul trecut și avansurile încasate pentru acest sezon de la turoperatori, precum și încasările directe de la clienți pentru înscrierile timpurii aferente sezonului 2020 pentru acoperirea cheltuielilor din cele 6 luni de extrasezon scurse (octombrie 2019-martie 2020), plata ratelor la credite, retenția personalului permanent (plata salariilor și a taxelor aferente), plata utilităților, plata contractelor cu terții obligatorii, plata impozitelor și taxelor, renovarea activelor hoteliere etc.Pentru a diminua efectele crizei și a salva cea mai căutată destinație turistică de către români (litoralul are 40% din capacitatea de cazare a României), toate patronatele de la Marea Neagră au cerut deja Guvernului o serie de măsuri, printre care prevederea ca prestatorul să poată oferi clienților care au plătit avansuri vouchere pe care să le folosească oricând în următorii 2 ani, vouchere considerate note de credit care atestă existența unei creanțe a turoperatorului/agenției de turism/operatorului de structură de primire turistică față de turist și care îi permite acestuia să-și reprogrameze sejurul într-un interval de maximum doi ani de la emiterea voucherului.Nota de credit va fi însoțită de o factură de avans aferentă sumelor achitate de către turist și, totodată, se va opera stornarea tuturor facturilor emise anterior în contul turistului.Patronatele mai cer și amânarea plății impozitelor și taxelor locale ale operatorilor din turism pe următoarele șase luni, fără penalizări și dobânzi, și nu doar până la 30.06 anul curent, așa cum se discută la nivel de Guvern. Până la 30.06, agenții economici din turismul de litoral cel mai probabil nu vor mai încasa mai nimic sau foarte puțin, ba, din contră, vor fi și mai îndatorați și cu o presiune și mai mare pe nevoia de disponibilități bănești.Totodată, operatorii de la Marea Neagră mai cer modificarea prevederilor legate de angajații părinți care stau acasă cu copiii, în sensul permiterii aplicării acestei dispoziții și pentru personalul angajat după data emiterii ordonanței, ca excepție pentru turismul de litoral sau sezonier.Alte solicitări sunt oferirea imediată a voucherelor de vacanță pentru anul 2020, garanții de creditare temporară (linii de credit) pentru necesitățile de lichiditate pe termen scurt și utilizarea de instrumente financiare facile pentru a asigura lichiditățile necesare susținerii activității din turism și pentru a furniza capital de lucru, prin intermediul ajutoarelor de stat, luând în considerare reglementările de minimis sau schemele de salvare și restructurare, a transmis un comunicat de presă din partea Organizației Patronale Mamaia-Constanța.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța