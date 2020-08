Patronatele din agricultura cer Guvernului sa plateasca despagubirile pentru fermierii afectati de seceta pana pe 20 august

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită Cabinetului Orban să aprobe în următoarea şedinţă de Guvern rectificarea bugetară care include instituirea unui ajutor de stat destinat producătorilor agricoli afectaţi de secetă, astfel încât fermierii să poată încasa aceste sume până la data de 20 august, se menţionează într-un comunicat al organizaţiei remis marţi, conform Agerpres.Documentul redactat de organizaţia care reuneşte patronatele producătorilor agricoli a fost adresat, sub formă de scrisoare deschisă, prim-ministrului Ludovic Orban, ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, şi ministrului Agriculturii, Adrian Oros.Fermierii argumentează că România trece printr-o secetă pedologică severă, care i-a lăsat pe producătorii agricoli fără fondurile necesare pentru achitarea creditelor."Fermierii au resimţit din plin impactul negativ al secetei pedologice severe. Aproximativ 90% dintre fermierii români achită inputurile folosite în obţinerea produselor agroalimentare prin valorificarea producţiei recoltate, iar foarte mulţi fermieri nu au avut şi nu vor avea ce recolta, sau producţia obţinută este semnificativ diminuată şi se vor afla la recoltat în situaţia neplăcută de a nu putea achita furnizorii de inputuri (pesticide, fertilizanţi, combustibili), leasing-uri, salarii, credite, arendă etc. Termenele scadente pentru majoritatea fermierilor au fost la 30 iulie şi prin eforturi extraordinare s-au prelungit până la 15 august. Reiterăm gravitatea şi amplitudinea situaţiei în care se află producătorii din sectorul agroalimentar şi urgenţa de a obţine aceste despăgubiri care acoperă doar o mică parte din cheltuielile efectuate cu înfiinţarea şi întreţinerea culturilor din anul agricol ce este pe cale de a se încheia sau pregătirea terenului pentru anul agricol următor, până pe 20 august 2020, dar fără de care nu se va putea continua activitatea", se precizează în comunicat.În document, Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare îi reaminteşte ministrului Finanţelor de promisiunea sa anterioară potrivit căreia fermierii vor încasa despăgubirile în perioada 5-20 august."Comisia Europeană a dat acceptul pentru acordarea acestor despăgubiri pe 30 iulie 2020. Tot ceea ce mai este de făcut pentru acordarea despăgubirilor ţine doar de instituţiile statului român. (...) Reamintim pe această cale domnului ministru al Finanţelor Publice, Florin Cîţu, discuţia constructivă avută cu ocazia întâlnirii din 2 iulie la Guvern, ocazie cu care am primit asigurări că în perioada 5-20 august vor fi încasate de către fermierii afectaţi de seceta pedologică severă despăgubirile reieşite în urma constatării şi evaluării daunelor. Stimate domnule Premier, stimate domnule Ministru, vă rugăm să binevoiţi a dispune, în regim de urgenţă, măsurile legale care se impun pentru ca rectificarea bugetară şi OUG pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli afectaţi de seceta pedologică, să fie aprobată în următoarea şedinţă de Guvern şi încasarea sumelor aferente despăgubirilor pentru seceta severă, să fie efectuată până la 20 august 2020 conform discuţiilor avute în cadrul întâlnirii de la Guvern, din 2 iulie 2020", se menţionează în comunicatul Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare.La începutul acestei luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat că ministerul de resort va aloca 1,2 miliarde de lei pentru despăgubirea fermierilor afectaţi de secetă, la rectificarea de buget fiind prevăzute fondurile necesare."Deşi în ultima perioadă au fost precipitaţii chiar din abundenţă, în anumite zone ale ţării şi mai ales în Dobrogea, în sudul Moldovei, sunt încă zone puternic afectate de secetă. De aceea, aşa cum am promis, vom face aceste despăgubiri. La rectificarea de buget am prins sumele de care avem nevoie. Discutăm de 1,2 miliarde de lei. Sunt impactaţi 34.647 de fermieri, iar cuantumul ajutorului compensatoriu pe hectar deja îl cunoaşteţi - 925 lei la grâu şi secară şi 1.002 lei la rapiţă. Deci, aproximativ 200 euro. Am modificat acest ordin, am extins, pentru că se pare că în unele zone seceta va produce pagube şi pentru culturile care au fost însămânţate în primăvară şi atunci am extins acest ordin. Am completat la culturi agricole, am prins şi livezile şi viile", a afirmat Adrian Oros în data de 4 august.