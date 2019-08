Patronatele din Turism vor modificarea structurii anului scolar 2020-2021

Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie, avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat in 2018 si ca in fiecare an, incepand cu luna august, detinatorii de structuri de cazare din Romania pregatesc urmatorul sezon turistic.