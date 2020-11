Patronii de sali de sport din Timișoara, LA LIMITA DISPERARII: Au DESCINS la Prefectura, dupa ce salile au fost inchise iar

Patronii de săli de sport din Timișoara au ajuns la limită. Sălile de sport din oraș au stat închise luni bune, din cauza pandemiei. Când în vară afacerile au fost redeschise, părea că pentru industria fitness locală mai există o șansă. Vestea proastă a venit vinerea trecută, când sălile au fost din nou închise din cauza creșterii ratei infectărilor. Patronii însă spun că nu există nicio anchetă epidemiologică ce poate demonstra infectări în astfel de spații și au fost să discute cu oficialii din județ.

Reprezentanții sălilor de fitness s-au întâlnit cu subprefectul de Timiș, ISU și DSP. Asta după ce, de mai bine de o săptămână, sălile din oraș au fost închise de autorități. Măsura nu a fost impusă și în alte județe unde rata de infectare a sărit de 3 la mia de locuitori. Mai mult, sportul este recomandat de medici pentru menținerea sistemului imunitar.

Sportul este sigur și trebuie să facă parte din noua normalitate, acesta a fost mesajul transmis astăzi de reprezentanții sălilor de fitness la întâlnirea de la prefectură. A fost subliniat trendul european de încurajare a activității sportive ca una dintre cele mai sigure căi de creștere a imunității și s-a discutat despre asumarea unor măsuri suplimentare de prevenire a răspândire a Covid-19 în cadrul sălilor de sport. Întâlnirea a fost solicitată de reprezentanții segmentului local de fitness după hotărârea surprinzătoare de săptămâna trecută prin care sălile au fost închise de către Comitetul pentru situații de urgență Timiș fără vreun preaviz sau consultare prealabilă.

„Argumentele pentru închiderea sălilor de fitness sunt discriminatorii și contestabile din punct de vedere legal. Nu a fost vreodată un focar de infectare Covid-19 într-o sală fitness, asigurăm toate cerințele prevăzute de instituțiile statului și contribuim la sănătatea membrilor noștri. Considerăm că am fost vizați aleatoriu și am fost închiși abuziv” au declarat reprezentanții domeniului fitness timișean. La întâlnire au fost prezenți operatorii de fitness Friends Arena, Smartfit, Gym One, Nextfit și Iguana însă inițiativa este mult mai amplă, punctul de vedere susținut la Prefectură fiind unul asumat de multe săli din întreg județul Timiș. „E important ca instituțiile statului, de la minister la primărie, să înțeleagă că există trei tipuri de răspundere: legală, economică și morală față de comunitate. Legală pentru că nu vom accepta să fim închiși peste noapte din cauza unei decizii arbitrare. Pandemia sau coeficientul de infectare nu pot reprezenta o scuză pentru măsuri subiective care provoacă imense daune financiare și de imagine.

Apoi vine răspunderea economică. Sute de oameni sunt la limita subzistenței financiare și în situație de risc să își piardă serviciul. Angajații pierd, statul pierde contribuțiile și mai ales comunitatea pierde. Putem vorbi despre o vinovăție morală a celor care ignoră cu bună știință educarea publicului și obstrucționează îndreptarea acestuia către obiceiuri sănătoase care stimulează natural imunitatea” au mai spus reprezentanții domeniului fitness timișean. Deoarece au găsit deschidere și înțelegere din partea autorităților prezente la întâlnire, până la redeschidere, sălile de fitness au propus un parteneriat proactiv sub forma unei campanii de promovare prin care comunitatea să afle beneficiile sportului și cum acesta trebuie inclus în rutina săptămânală. „S-a observat o recuperare mult mai rapidă și o convalescență redusă în cazul persoanelor care practică sport și se hrănesc echilibrat. Avem printre clienți chiar și persoane care se recuperează după Covid prin activitate fizică. Respectăm distanțarea socială, purtăm mască, asigurăm norme de igienă însă trebuie să regândim modul în care ne îngrijim sănătatea și cum facem prevenția bolilor. Aici, sportul joacă un rol esențial” au adăugat reprezentanții domeniului fitness timișean.