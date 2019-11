Patronii din Delta Dunarii au descins la sectiile de votare - Ce spun aceștia despre alegerea facuta

Unii proprietari ai complexelor turistice din satele depopulate ale Deltei Dunării merg la vot, la fiecare tur de scrutin, şi îşi exprimă opţiunea pe listele suplimentare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, potrivit AGERPRES.

Satul Uzlina, de exemplu, număra 2.600 de persoane la începutul anilor 1970, însă în momentul de faţă mai există doar o singură persoană născută în acest sat căreia i s-au alăturat, de-a lungul timpului, administratorii celor aproape zece unităţi de cazare construite începând cu anii 1990."Eu nu am mai prins aici un sat, ci doar o suită de case de vacanţă, pensiuni turistice, hoteluri. Să ştiţi însă că merg de fiecare dată la vot. Am buletin de Bucureşti, dar locuiesc în Ploieşti şi-mi petrec multe luni din an în Delta Dunării", a declarat, pentru AGERPRES, administratorul unui complex turistic din Uzlina, Dan Ghinescu.La fel ca ceilalţi proprietari de pensiuni din satul Uzlina, Ghinescu a votat la o secţie din Murighiol, distanţa dintre cele două localităţi parcurgându-se atât cu barca, cât şi cu maşina.De altfel, locuitorii din mai multe sate din judeţul Tulcea trebuie să treacă Dunărea cu barca pentru a ajunge la secţiile de votare.Este cazul persoanelor din suburbia Tudor Vladimirescu a municipiului Tulcea şi din satele Băltenii de Sus, Vulturu, Ilganii de Sus şi Ilganii de Jos.Tulcenii din suburbia Tudor Vladimirescu, de exemplu, trec Dunărea cu nava societăţii Transport Public SA şi plătesc 1,5 lei pentru o călătorie, dacă nu fac parte din categoria persoanelor care beneficiază de tarife reduse.