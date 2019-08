Patronul Cherhanalei din 2 Mai, disparut in Marea Neagra in urma cu cinci luni, a fost gasit decedat

Patronul Cherhanalei din 2 Mai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patronul Cherhanalei din 2 Mai, disparut in Marea Neagra in urma cu cinci luni, impreuna cu alti doi pescari, Vasile Parvu si Cristin Calin, a fost gasit mort in Krapet, Bulgaria. Stanica Gheorghe Calin, proprietarul Cherhanalei din 2 Mai, a fost gasit mort duminica, 25 august. Pe el si pe Vasile Parvu marea i-a scos la mal in Krapet, Bulgaria. Cristian Calin, fratele lui Gheorghe Stanica, a fost gasit mort pe 28 iunie, tot in zona Krapet. Poveste de GROAZA dupa o intamplare SOCANTA! La o saptamana dupa ce a ajuns in Londra, un tanar din Iasi a murit subit! Ceea ce avea sa urmeze depaseste orice limita! Reamintim ca cei trei pescari au disparut in Marea Neagra pe 6 martie 2019, in juru ...