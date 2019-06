Patronul de la Fratelli, implicat intr-un scandal-monstru la Aeroportul Iasi. A fost nevoie de interventia politistilor si a jandarmilor pentru a-l potoli pe scandalagiu. Vezi de la ce a pornit totul

Catalin Leahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Scene desprinse dintr-un film de prost gust au avut loc ieri, in zona Aeroportului International Iasi • Unul dintre patronii clubului Fratelli a provocat un scandal-monstru de fata cu zeci de calatori ramasi consternati de gesturile individului • Acesta nu a respectat conditiile de securitate din perimetrul aerogarii si a incercat sa-si faca de cap de fata cu politistii si jandarmii prezenti in fata terminalului de pasageri Imagini socante pe Aeroportul International Iasi. Unul dintre patronii clubului de fite Fratelli a ajuns sa faca un scandal cat casa in fata a zeci de pasageri ce asteptau in zona Terminalului T3. Catalin Leahu, unul dintre afaceristii controversati din oras, a fost ...