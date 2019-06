Patronul FC Botosani: 'L-am rugat pe domnul Becali sa-l lase pe Oaida pana in iarna la mine. La mine joaca'

FC Botoşani l-a vândut în iarna trecută pe mijlocaşul Răzvan Oaidă la FCSB, încasând 750.000 de euro. Jucătorul a rămas la Botoşani până la finalul sezonului, dar a evoluat foarte puţin, fiind mai mult rezervă, potrivit mediafax.

Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, a discutat cu Gigi Becali şi i-a cerut acestuia să-l împrumute pe Oaidă deoarece are şanse mici să joace la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

“L-am rugat pe domnul Becali să-l lase pe Oaidă până în iarnă la mine. La mine joacă. Nefiind Târşa, el poate face un cuplu de mijlocaşi cu Rodriguez. Dacă joacă la mine 14-15 etape, din iarnă poate juca la FCSB. O să-l ţină pe dreapta şi nu o să facă nimic. El a spus că va juca la FCSB. Eu vreau să joace”, a spus Valeriu Iftime.

Până acum, trei jucători au plecat de la FC Botoşani la FCSB dar niciunul nu a reuşit să se impună. Este vorba de Golofca, Moruţan şi Roman.

“Ei au fost soluţii de avarie pentru domnul Becali. Golofca a fost luat pentru meciurile din Europa League, că va avea spaţii. Dă 400.000 dar dacă intră în grupe are nu ştiu câte milioane de euro. Cam asta a fost. A fost idea dânsului şi nu i-a ieşit. Se pare că nu l-au iubit cei de la FC SB. Nu domnul Becali. Erau alţii. Roman a făcut meciul vieţii lui cu Austria Viena. Au jucat cu el peste tot, numai portar nu a fost. Se şi vorbeşte foarte mult. Nu am văzut un jucător să explodeze în primele şase luni. Greu să vină Moruţan şi să se impună în faţa lor. Cred că a învăţat acum. Nu cred că patronul face echipa. Orice patron are nişte interese care nu ţin de un jucător ci de interesul clubului”, a spus Valeriu Iftime.